141 человек заболел COVID-19 в Красноярском крае

За минувшие сутки в Красноярском крае лабораторно подтвердился 141 новый случай заражения коронавирусом. По данным краевого управления Роспотребнадзора, суточный темп прироста сохраняется на уровне 0,2%.

Больше всего случаев зарегистрировано в краевом центре – 46 человек заболели, в Ачинске зафиксировано 15 новых случаев и в Тасеевском районе 12 человек сдали положительный тест.

Отметим, что незначительно снизилось количество человек, которые находятся под медицинским наблюдением на дому. В настоящее время таких в регионе насчитывается 11 489 контактных лиц, включая 723 жителей, попавших под наблюдение за прошедшие сутки. В свою очередь, снято с карантина 882 человека.

Таким образом, с начала мировой пандемии в регионе зарегистрировано 63 925 случаев заражения коронавирусной инфекцией, притом, что было сделано 2 437 002 теста на COVID-19.