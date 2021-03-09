9 марта
Красноярск
погода -10 °C
74.26
 
€ 88.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Центр обращений Красгорпарка принимает идеи по развитию парков и скверов

Главная Общество
Красноярск
14:38 9 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, парк, парковка, развитие, граждане, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцы теперь могут присылать идеи по развитию парков или скверов в центр обращений Красгорпарка. На официальном сайте организации krasgorpark.ru появился раздел «Центр обращений». Заполнив специальную форму, горожане смогут оставить обращение или замечание по обустройству городских пространств. Ответить на конструктивную критику или предложения о благоустройстве в Красгорпарке обещают в течение недели.

«Если в форме центра обращений не будет нужной тематики или общественного пространства, мы перенаправим вас на нужную организацию для решения вашего вопроса», - сообщили в пресс-службе Красгорпарка.

Напомним, что в ведении Красгорпарка находится Центральный парк, набережные левого и правого берегов, Театральная площадь, Красная площадь, сквер Космонавтов, парк 400-летия Красноярска и другие объекты.

Читайте также:

В центральном парке, на набережных Красноярска и Театральной площади появятся современные зоны питания

В Красноярске благоустроят озеро Мясокомбината

Александр Митрошкин: «Ресторан в общественном пространстве – это его стиль, инфраструктура, привлечение инвестиционных денег»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: С начала марта в краевом центре оштрафовали 69 нарушителей масочного режима

С начала марта в краевом центре оштрафовали 69 нарушителей масочного режима

9 Марта 2021 г.
Ежедневные проверки продолжаются
Новости Красноярска: Губернатор завел страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Губернатор завел страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

9 Марта 2021 г.
Александр Усс расширяет свое присутствие в социальных сетях
Новости Красноярска: 141 человек заболел COVID-19 в Красноярском крае

141 человек заболел COVID-19 в Красноярском крае

9 Марта 2021 г.
Количество новых случаев снижается ежедневно
Новости Красноярска: Салют Победы в Красноярске запустят с трех точек

Салют Победы в Красноярске запустят с трех точек

9 Марта 2021 г.
Он продлится 15 минут
Новости Красноярска: Неравнодушный красноярец спас тонущую собаку

Неравнодушный красноярец спас тонущую собаку

9 Марта 2021 г.
Он рисковал собственной жизнью
Новости Красноярска: В Березовском поймали телефонного «террориста»

В Березовском поймали телефонного «террориста»

9 Марта 2021 г.
Взрослый мужчина решил пошутить
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

6 Марта 2021 г.
Его поместили под домашний арест
Новости Красноярска: В Железногорске младенец наелся чистящего порошка для труб

В Железногорске младенец наелся чистящего порошка для труб

9 Марта 2021 г.
Его госпитализировали
Новости Красноярска: Глава Роспотребнадзора проконтролирует борьбу с иерсиниозом в Красноярске

Глава Роспотребнадзора проконтролирует борьбу с иерсиниозом в Красноярске

6 Марта 2021 г.
Из оборота изъяли более 1,3 тонн овощей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru