Центр обращений Красгорпарка принимает идеи по развитию парков и скверов

Красноярцы теперь могут присылать идеи по развитию парков или скверов в центр обращений Красгорпарка. На официальном сайте организации krasgorpark.ru появился раздел «Центр обращений». Заполнив специальную форму, горожане смогут оставить обращение или замечание по обустройству городских пространств. Ответить на конструктивную критику или предложения о благоустройстве в Красгорпарке обещают в течение недели.

«Если в форме центра обращений не будет нужной тематики или общественного пространства, мы перенаправим вас на нужную организацию для решения вашего вопроса», - сообщили в пресс-службе Красгорпарка.

Напомним, что в ведении Красгорпарка находится Центральный парк, набережные левого и правого берегов, Театральная площадь, Красная площадь, сквер Космонавтов, парк 400-летия Красноярска и другие объекты.

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