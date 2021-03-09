9 марта
Красноярск
погода -3 °C
74.43
 
€ 88.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Салют Победы в Красноярске запустят с трех точек

Главная Общество
Красноярск
12:46 9 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, парад, победа, фейерверк
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Салют в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в Красноярске запустят с трех точек. Он продлится 15 минут. Краевые власти объявили торги по поиску подрядчика, который организует фейерверк. Из краевой казны готовы выделит 3,3 миллиона рублей на проведение пиротехнического шоу. Запуск праздничных огней запланирован с баржи напротив гостиницы «Огни Енисея», с острова Татышев напротив ТРЦ «Июнь», а также возле вантового моста.

Аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Неравнодушный красноярец спас тонущую собаку

Неравнодушный красноярец спас тонущую собаку

9 Марта 2021 г.
Он рисковал собственной жизнью
Новости Красноярска: В Березовском поймали телефонного «террориста»

В Березовском поймали телефонного «террориста»

9 Марта 2021 г.
Взрослый мужчина решил пошутить
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group провела экскурсию для студентов художественного училища им. В.И. Сурикова

Красноярская ГЭС компании En+ Group провела экскурсию для студентов художественного училища им. В.И. Сурикова

9 Марта 2021 г.
Студенты остались довольны экскурсией
Новости Красноярска: В Железногорске младенец наелся чистящего порошка для труб

В Железногорске младенец наелся чистящего порошка для труб

9 Марта 2021 г.
Его госпитализировали
Новости Красноярска: Грабитель доставщика еды получил условный срок

Грабитель доставщика еды получил условный срок

9 Марта 2021 г.
Преступление было совершено в сентябре прошлого года
Новости Красноярска: «Норникель» запустил грант для поддержки коренных народов Крайнего Севера

«Норникель» запустил грант для поддержки коренных народов Крайнего Севера

9 Марта 2021 г.
Заявки принимались до 25 февраля
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

6 Марта 2021 г.
Его поместили под домашний арест
Новости Красноярска: Во вторую годовщину Универсиады в Красноярске приняты знаковые решения для развития студенческого спорта

Во вторую годовщину Универсиады в Красноярске приняты знаковые решения для развития студенческого спорта

9 Марта 2021 г.
В город прилетел министр спорта России Олег Матыцин
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group в честь Международного женского дня включит архитектурную подсветку

Красноярская ГЭС компании En+ Group в честь Международного женского дня включит архитектурную подсветку

6 Марта 2021 г.
Автоматические датчики света включают более 1000 лампочек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru