Салют Победы в Красноярске запустят с трех точек

Салют в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в Красноярске запустят с трех точек. Он продлится 15 минут. Краевые власти объявили торги по поиску подрядчика, который организует фейерверк. Из краевой казны готовы выделит 3,3 миллиона рублей на проведение пиротехнического шоу. Запуск праздничных огней запланирован с баржи напротив гостиницы «Огни Енисея», с острова Татышев напротив ТРЦ «Июнь», а также возле вантового моста.

Аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок.