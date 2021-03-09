Неравнодушный красноярец спас тонущую собаку

Накануне в краевом центре случилось происшествие с животными. Об этом рассказали в общественном движении «ДогСпас».

На видеозаписи, представленной сообществом, видно, как неизвестный мужчина подполз к собаке, которая тонула в воде. Не обращая внимания на риски для собственной жизни, герой ролика смог вытащить животное и благополучно вернуться на берег.

В общественном движении сообщили, что инцидент случился около ТЦ на улице Белинского, 8. Кроме того, известно, что в воде было две собаки.

«К сожалению, пока шли препирательства кому ехать, одна собака утонула, а вторую спас неизвестный парень, который рискуя жизнью без страховки и спас жилета пополз к полынье», — рассказали в группе.

«ДогСпас» – движение, в котором активисты со специальной подготовкой помогают животным, оказавшимся в беде.

Фото и видео: vk.com/dogspas24