В Березовском поймали телефонного «террориста»

Стражи порядка в поселке Березовский задержали 45-летнего жителя, который сообщил о ложном минировании местной школы.

На место выезжала группа саперов и специалистов, которые не обнаружили ничего опасного.

Стоит отметить, что в поиске и задержании злоумышленника помимо сотрудников уголовного розыска принимали участие оперативники Федеральной службы безопасности.

Ранее судимый задержанный рассказал полицейским, что позвонил и сообщил о бомбе ради шутки, кроме того, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник взят под стражу.

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