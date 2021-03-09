В Березовском поймали телефонного «террориста»

Стражи порядка в поселке Березовский задержали 45-летнего жителя, который сообщил о ложном минировании местной школы.
На место выезжала группа саперов и специалистов, которые не обнаружили ничего опасного.
Стоит отметить, что в поиске и задержании злоумышленника помимо сотрудников уголовного розыска принимали участие оперативники Федеральной службы безопасности.
Ранее судимый задержанный рассказал полицейским, что позвонил и сообщил о бомбе ради шутки, кроме того, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник взят под стражу.
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