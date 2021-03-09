Красноярская ГЭС компании En+ Group провела экскурсию для студентов художественного училища им. В.И. Сурикова

На Красноярской ГЭС побывали студенты 3 курса художественного училища им. В.И. Сурикова. 12 будущих художников и дизайнеров приехали на сибирскую станцию за вдохновением и c практической целью – запечатлеть как производится электроэнергия, которые затем перенести на холст и принять участие во Всероссийском фестивале «Время вперед!».

Ребятам провели небольшую ознакомительную экскурсию на производство, показав машинный зал и гребень плотины. Студенты сфотографировали понравившиеся производственные пейзажи, чтобы затем перенести их на холст. А преподаватель училища Анастасия Межова за время экскурсии, несмотря на ледяной ветер, написала этюд с натуры. «Мы же на Красноярской ГЭС! Такую возможность нельзя упускать. Ни один фотоаппарат не сможет передать краски природы такими, какими видят их наши глаза в эту самую секунду! Результат с натуры будет более реалистичным», - пояснила Анастасия Межова.

Студенты также остались довольны экскурсией, поскольку посетили станцию впервые. Как отметил генеральный директор Красноярской ГЭС Сергей Кузнецов, на протяжении более пяти десятилетий станцию посещало более 500 гостей в год. Сейчас в связи с пандемией очные экскурсии на Красноярскую ГЭС практически невозможны. Поэтому компания En+ Group предлагает всем желающим посетить промышленные объекты в новом on-line формате. Такой формат способствует и тому, что ГЭС можно посетить виртуально из любой точки страны. Совершив тур по станции, любой желающий сможет ознакомиться, как работает ГЭС - стратегически важный объект, являющийся предметом гордости сотрудников и жителей региона. 3D-экскурсия по Красноярской ГЭС доступна по ссылке

В этом году будут также будут запущены видеоэкскурсии по ГЭС Иркутской области, входящих в En+ Group. Так, можно будет увидеть новые гидроагрегаты, которые устанавливаются на Иркутской ГЭС в ходе масштабной модернизации по программе «Новая энергия», запущенной промышленником и общественным деятелем Олегом Владимировичем Дерипаска.

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group