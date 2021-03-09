В Железногорске младенец наелся чистящего порошка для труб

В Железногорске 10-месячного ребенка госпитализировали с химическими ожогами. В краевом МВД сообщили, что ребенок прокусил пачку с чистящим порошком для труб. Кожа на лице и губах мальчика была повреждена. Из-за этого между матерью ребенка и 43-летней бабушкой произошел конфликт. Соседи сообщили в дежурную часть о криках в квартире. Когда на место прибыли силовики, в квартире была бабушка мальчика, которая держала плачущего ребенка на руках. Мать ушла из квартиры до приезда полиции.

«Начальник смены дежурной части незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь. Медики в считанные минуты доехали до места происшествия, в это время сотрудник дежурной части находился на связи с ними и сотрудниками ППСП. Приехавшая бригада скорой помощи после неотложных действий по нейтрализации токсичного вещества, попавшего на кожу и в ротовую полость ребенка, доставила его в приемное отделение», - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Ему назначено лечение. По поводу случившегося полиция проводит проверку.