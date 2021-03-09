Грабитель доставщика еды получил условный срок

В краевом центре суд Железнодорожного района вынес приговор 25-летнему местному жителю, который ограбил доставщика еды.

В пресс-службе полиции напомнили, что инцидент случился еще в сентябре 2020 года. В вечернее время на улице злоумышленник подошел к курьеру, открыл терморюкзак и попытался забрать хинкали. Однако доставщик оказал сопротивление, но грабитель был сильнее и забрал еду. После чего молодой человек вызвал стражей порядка и составил фоторобот. Через непродолжительное время разыскиваемого задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее судимый за имущественное преступление молодой человек уже съел украденное.

Уголовное дело по 161 статье УК РФ («Грабеж») было возбуждено и преступнику грозило до 7 лет лишения свободы. Но суд принял решение наказать «голодного» грабителя условным сроком на 1,5 года.