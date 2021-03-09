9 марта
Красноярск
погода -3 °C
74.43
 
€ 88.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Грабитель доставщика еды получил условный срок

Главная Общество
Красноярск
11:41 9 Марта 2021
красноярск, суд, срок, грабеж, в красноярске, в красноярском крае, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В краевом центре суд Железнодорожного района вынес приговор 25-летнему местному жителю, который ограбил доставщика еды.

В пресс-службе полиции напомнили, что инцидент случился еще в сентябре 2020 года. В вечернее время на улице злоумышленник подошел к курьеру, открыл терморюкзак и попытался забрать хинкали. Однако доставщик оказал сопротивление, но грабитель был сильнее и забрал еду. После чего молодой человек вызвал стражей порядка и составил фоторобот. Через непродолжительное время разыскиваемого задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее судимый за имущественное преступление молодой человек уже съел украденное.

Уголовное дело по 161 статье УК РФ («Грабеж») было возбуждено и преступнику грозило до 7 лет лишения свободы. Но суд принял решение наказать «голодного» грабителя условным сроком на 1,5 года.   

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Салют Победы в Красноярске запустят с трех точек

Салют Победы в Красноярске запустят с трех точек

9 Марта 2021 г.
Он продлится 15 минут
Новости Красноярска: Неравнодушный красноярец спас тонущую собаку

Неравнодушный красноярец спас тонущую собаку

9 Марта 2021 г.
Он рисковал собственной жизнью
Новости Красноярска: В Березовском поймали телефонного «террориста»

В Березовском поймали телефонного «террориста»

9 Марта 2021 г.
Взрослый мужчина решил пошутить
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group провела экскурсию для студентов художественного училища им. В.И. Сурикова

Красноярская ГЭС компании En+ Group провела экскурсию для студентов художественного училища им. В.И. Сурикова

9 Марта 2021 г.
Студенты остались довольны экскурсией
Новости Красноярска: В Железногорске младенец наелся чистящего порошка для труб

В Железногорске младенец наелся чистящего порошка для труб

9 Марта 2021 г.
Его госпитализировали
Новости Красноярска: «Норникель» запустил грант для поддержки коренных народов Крайнего Севера

«Норникель» запустил грант для поддержки коренных народов Крайнего Севера

9 Марта 2021 г.
Заявки принимались до 25 февраля
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске может появиться свой Арбат

В Красноярске может появиться свой Арбат

9 Марта 2021 г.
Архитекторы предлагают благоустраивать территорию Военного городка в Зеленой роще
Новости Красноярска: В Красноярске ограничат движение по проездам в районе спорткомплекса «Сопка»

В Красноярске ограничат движение по проездам в районе спорткомплекса «Сопка»

9 Марта 2021 г.
Перекрытия связаны с проведением Первенства мира по фристайлу и сноуборду
Новости Красноярска: Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

6 Марта 2021 г.
Его поместили под домашний арест
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru