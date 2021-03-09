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«Норникель» запустил грант для поддержки коренных народов Крайнего Севера

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Красноярск
11:16 9 Марта 2021
никель, север, таймыр, в красноярском крае, развитие, конкурс, конкурсы
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Норникель» в этом году впервые запустила конкурс «Мир Таймыра», который направлен на поддержку локальных инициатив и создание условий для устойчивого развития территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов Таймыра.

Как рассказали в пресс-службе компании, прием заявок был завершен 25 февраля и на конкурс поступило 84 заявки. При том, что 32 из них от семейных общин, 7 заявок направили представители НКО и более половины – 45 заявок были представлены от государственных и муниципальных учреждений Таймырского полуострова. В настоящее время все заявки сейчас проходят техническую экспертизу.

В конкурсе представлены четыре номинации, среди которых по количеству заявок лидирует «Идеи Таймыра» – в ней представлены проекты, ставящие целью возрождение культурного наследия, поддержку одаренных детей и профориентацию, развитие национальных видов спорта. Запрашиваемые суммы поддержки варьируются от 118 000 рублей, а именно проект Дудинской школы-интерната по организации мастер-классов для детей по изготовлению национальной нганасанской одежды, до 6,5 миллионов рублей. Такая сумма необходима для реализации партнерского проекта Дудинской гимназии и удаленных населенных пунктов полуострова Таймыр по созданию научно-технических мастерских.

Стоит отметить, что на протяжении двух последних месяцев организаторы помогали проектным командам консультациями. В качестве методической поддержки для заявителей конкурса была разработана рабочая тетрадь «Основы социального проектирования», а в поселки полуострова Таймыр направлены видеоролики, поясняющие алгоритм заполнения конкурсной заявки. С 12 по 18 февраля в Дудинке и Хатанге состоялись выездные семинары по социальному проектированию. Более 100 участников прошли обучение основам социального проектирования: вместе с экспертами они разобрали нюансы подготовки проектной заявки, обсудили возможные проектные риски, способы формирования бюджета и другие актуальные вопросы.

«Конкурсные заявки охватывают самые разные сферы жизни коренных малочисленных народов Таймыра: организацию исследовательских и этнографических экспедиций, создание мобильных точек для обучения детей и подростков традиционным промыслам, благоустройство территорий и общественных мест для культурного отдыха. Большая часть заявок направлена на сохранение многолетних традиций и практик, исторической памяти и культурного кода народов Таймыра. Мы надеемся, что конкурс «Мир Таймыра» станет реальной поддержкой для местных сообществ, поможет не только сохранить, но и развить богатое культурное наследие региона» – рассказала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Окончательные итоги конкурса будут подведены в конце месяца – 31 марта, а торжественное награждение победителей пройдет в апреле, когда будет праздноваться День оленевода. Непосредственная реализация проектов-победителей начнется с начала лета.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»

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