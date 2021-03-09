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В краевом центре и на юге края ожидается сильный ветер

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Красноярск
10:36 9 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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9 марта на территории региона, в частности в краевой столице, а также центральных и южных районах края будет дуть сильный ветер. Об сообщили в региональном управлении МЧС России.

Кроме того, местами ожидаются сильные осадки в виде снега, а в гористой местности края сохраняется лавинообразная обстановка.

Вместе с тем, сильный ветер, до 20 метров в секунду, прогнозируется и на севере края, в частности в Туруханском и Эвенкийском районах. В краевой столице ветер будет дуть со скоростью 15-25 метров в секунду.

Горожанам следует быть осторожными: не находиться рядом с рекламными щитами и высокими деревьями, а также не парковать в непосредственной близости свои автомобили.

Также на дорогах и трассах сохраняется гололедица.   

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