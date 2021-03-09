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В Красноярске может появиться свой Арбат

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Красноярск
09:30 9 Марта 2021
строительство, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, военные, земля
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Архитекторы планируют благоустраивать территорию Военного городка в Зеленой роще. В перспективе там может появиться «красноярский Арбат», сообщил радио «Красноярск-Главный» председатель организации «Институт города» Борис Шаталов.

Федеральная госкомпания «Дом.РФ» в течение полутора лет должна передать краевым властям земли бывших военных частей на улице Малиновского. После этого появится возможность развивать территорию на площади порядка 150 гектаров. Сейчас там расположены трехэтажные и двухэтажные кирпичные дома, построенные в годы гражданской войны. Это знаменитые «колчаковские казармы», где квартировала армия Колчака. В ближайшее время район станет новым центром строительной активности. Архитекторы хотят сохранить старинные здания.

«Мы обсуждали, чтобы здания реставрировали, реконструировали, меняли им функциональные назначения. Чтобы вместо просто жилья там появлялись кафе, офисы креативных компаний, появлялось современное благоустройство. Чтобы люди могли туда приезжать из любого района города или страны и им было интересно там проводить время. Это такой кусочек старого центра», - сообщил Борис Шаталов.

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