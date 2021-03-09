9 марта
Красноярск
погода -3 °C
74.43
 
€ 88.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Администрация опубликовала адреса установки новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД

Главная Общество
Красноярск
08:45 9 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, пдд, камеры, видео, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске заработали девять комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В городской администрации опубликовали адреса, по которым установлены новые камеры. Они смонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД размещены на ул. Белинского, 3, на путепроводах Тотмина–Калинина и Калинина–2-ая Брянская, на ул. Гусарова,7, ул. Лесопарковая в районе ул. Курчатова, 15Б, а также на ул. Краснодарская,8.

Кроме этого, новые камеры установлены в пригороде Красноярска: на подъезде к аэропорту, а также на 19 километре дороги
Красноярск-Железногорск.

«Эти камеры фиксируют превышение максимально допустимой скорости движения автомобиля», - предупредили в мэрии.

Ранее руководитель ГИБДД Красноярского края Алексей Членов сообщил, что до конца года в регионе будут установлены 40 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Салют Победы в Красноярске запустят с трех точек

Салют Победы в Красноярске запустят с трех точек

9 Марта 2021 г.
Он продлится 15 минут
Новости Красноярска: Неравнодушный красноярец спас тонущую собаку

Неравнодушный красноярец спас тонущую собаку

9 Марта 2021 г.
Он рисковал собственной жизнью
Новости Красноярска: В Березовском поймали телефонного «террориста»

В Березовском поймали телефонного «террориста»

9 Марта 2021 г.
Взрослый мужчина решил пошутить
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group провела экскурсию для студентов художественного училища им. В.И. Сурикова

Красноярская ГЭС компании En+ Group провела экскурсию для студентов художественного училища им. В.И. Сурикова

9 Марта 2021 г.
Студенты остались довольны экскурсией
Новости Красноярска: В Железногорске младенец наелся чистящего порошка для труб

В Железногорске младенец наелся чистящего порошка для труб

9 Марта 2021 г.
Его госпитализировали
Новости Красноярска: Грабитель доставщика еды получил условный срок

Грабитель доставщика еды получил условный срок

9 Марта 2021 г.
Преступление было совершено в сентябре прошлого года
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group в честь Международного женского дня включит архитектурную подсветку

Красноярская ГЭС компании En+ Group в честь Международного женского дня включит архитектурную подсветку

6 Марта 2021 г.
Автоматические датчики света включают более 1000 лампочек
Новости Красноярска: Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

Руководителя красноярской УК подозревают в мошенничестве при благоустройстве дворов

6 Марта 2021 г.
Его поместили под домашний арест
Новости Красноярска: Во вторую годовщину Универсиады в Красноярске приняты знаковые решения для развития студенческого спорта

Во вторую годовщину Универсиады в Красноярске приняты знаковые решения для развития студенческого спорта

9 Марта 2021 г.
В город прилетел министр спорта России Олег Матыцин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru