Администрация опубликовала адреса установки новых камер фотовидеофиксации нарушений ПДД

В Красноярске заработали девять комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В городской администрации опубликовали адреса, по которым установлены новые камеры. Они смонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД размещены на ул. Белинского, 3, на путепроводах Тотмина–Калинина и Калинина–2-ая Брянская, на ул. Гусарова,7, ул. Лесопарковая в районе ул. Курчатова, 15Б, а также на ул. Краснодарская,8.

Кроме этого, новые камеры установлены в пригороде Красноярска: на подъезде к аэропорту, а также на 19 километре дороги

Красноярск-Железногорск.

«Эти камеры фиксируют превышение максимально допустимой скорости движения автомобиля», - предупредили в мэрии.

Ранее руководитель ГИБДД Красноярского края Алексей Членов сообщил, что до конца года в регионе будут установлены 40 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.