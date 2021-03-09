К выходным в Красноярск вернутся 20-градусные морозы

Морозы еще вернутся в Красноярск. По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели днем в городе ожидаются плюсовые температуры, а на выходных ночью похолодает до -18…-20°С.

Во вторник, 9 марта, в городе переменная облачность, мокрый снег. Ветер западного направления усилится до 7-12 м/с, возможны порывы до 17-22 м/с. Утром до +1°С, в течение дня температура будет снижаться.

«В центральных и южных районах Красноярского края ожидается очень сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

В среду, 10 марта, ночью до -14°С, в светлое время суток термометры покажут +2°С, осадков не ожидается. Четверг, 11 марта, станет самым теплым днем недели. В темное время суток до -6°С, днем до +6°С, возможны незначительные осадки.

До -7°С прогнозирует Гидрометцентр в ночь на пятницу, 12 марта. Днем воздух прогреется до +2°С. В субботу, 13 марта, ночью похолодает до -12°С, днем около -8°С. Еще холоднее в воскресенье, 14 марта: до -18…-20°С ночью, -9°С в дневные часы.