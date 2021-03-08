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Красноярских медиков наградил Владимир Путин

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Красноярск
16:59 8 Марта 2021
награды и премии, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент России Владимир Путин подписал указ и распоряжение о награждении медицинских работников государственными наградами, а также  почетными грамотами и благодарственными письмами за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Орденом Пирогова за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградили 20 человек, 14 из которых жители Красноярского края. Среди отмеченных государственной наградой – врачи краевой клинической больницы, Красноярской больницы №20, больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, госпиталя для ветеранов войн, Лесосибирской, Ачинской и Северо-Енисейской межрайонных больниц, а также сотрудников Красноярского государственного медицинского университета.

Почетной грамотой президента наградили врачей и младший медицинский персонал больниц и поликлиник Красноярска, Назарова, Норильска и Байкита. Благодарность Президента объявлена медикам из Кежемской, Балахтинской, Байкитской, Северо-Енисейской районных больниц. Помимо этого, награждены медики из больниц и поликлиник Красноярска, а также фельдшер Красноярской станции скорой медицинской помощи.   

За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи почетной грамотой президента награждена председатель совета Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, педагог дополнительного образования Красноярской школы №2 Ирина Гриболева.

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