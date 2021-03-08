Красноярская скалолазка выиграла Кубок России

В спортивном центре «Гран-При» в Воронеже 7 марта стали известны обладатели Кубка России 2021 года среди женщин и мужчин в дисциплине «лазание на скорость».

Забеги в женских финалах получились во многом непредсказуемыми, что добавило им интереса. Борьба за медали началась с неожиданности – в 1/8 финала действующая обладательница мирового рекорда Юлия Каплина (Тюменская область) уступила Елизавете Гребеньщиковой (Пермский край). Будущая участница Олимпийских игр уверенно преодолевала трассу, но когда до победы оставались считанные мгновения, допустила ошибку, и Гребеньщикова с результатом 8,848 секунды вышла в следующий раунд.

После вылета Каплиной, пожалуй, главной фавориткой соревнований стала чемпионка Европы-2020 в лазании на скорость Екатерина Баращук (Тюменская область). Она дошла до полуфинала, превзойдя Наталию Степанову (Республика Башкортостан) и Анну Цыганову (Красноярский край), но затем уступила Луизе Емельевой (ЯНАО). В результате Баращук сражалась лишь за «бронзу», однако медали не упустила. В забеге за третье место ее соперницей была пятикратная обладательница Кубка России Елена Тимофеева (Свердловская область). Борьба за бронзовую награду развернулась на трассе захватывающая, но Баращук с результатом 7,596 секунды оказалась все-таки быстрее.

Кубок России оспаривали Полина Кулагина (Красноярский край) и Луиза Емельева. По ходу турнира представительница Красноярского края выбила из борьбы Камиллу Кушаеву (Республика Башкортостан), Елизавету Гребеньщикову и Елену Тимофееву, а спортсменка из ЯНАО кроме Баращук обыграла Полину Банных (Свердловская область) и Марию Красавину (Тюменская область).

Однако в очном противостоянии Кулагина оказалась сильнее. Ее соперница по финалу допустила ошибку. Это позволило Полине спокойно финишировать первой (8,624 секунды) – Кубок России в ее руках.Победа в Воронеже стала для Кулагиной первой в карьере на взрослом уровне. Ранее наивысшим достижением была победа на первенстве мира в 2017 году.