8 марта
Красноярск
погода -3 °C
74.43
 
€ 88.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская скалолазка выиграла Кубок России

Главная Общество
Красноярск
15:50 8 Марта 2021
спорт, победа, кубок
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В спортивном центре «Гран-При» в Воронеже 7 марта стали известны обладатели Кубка России 2021 года среди женщин и мужчин в дисциплине «лазание на скорость». 

Забеги в женских финалах получились во многом непредсказуемыми, что добавило им интереса. Борьба за медали началась с неожиданности – в 1/8 финала действующая обладательница мирового рекорда Юлия Каплина (Тюменская область) уступила Елизавете Гребеньщиковой (Пермский край). Будущая участница Олимпийских игр уверенно преодолевала трассу, но когда до победы оставались считанные мгновения, допустила ошибку, и Гребеньщикова с результатом 8,848 секунды вышла в следующий раунд.

После вылета Каплиной, пожалуй, главной фавориткой соревнований стала чемпионка Европы-2020 в лазании на скорость Екатерина Баращук (Тюменская область). Она дошла до полуфинала, превзойдя Наталию Степанову (Республика Башкортостан) и Анну Цыганову (Красноярский край), но затем уступила Луизе Емельевой (ЯНАО). В результате Баращук сражалась лишь за «бронзу», однако медали не упустила. В забеге за третье место ее соперницей была пятикратная обладательница Кубка России Елена Тимофеева (Свердловская область). Борьба за бронзовую награду развернулась на трассе захватывающая, но Баращук с результатом 7,596 секунды оказалась все-таки быстрее.

Кубок России оспаривали Полина Кулагина (Красноярский край) и Луиза Емельева. По ходу турнира представительница Красноярского края выбила из борьбы Камиллу Кушаеву (Республика Башкортостан), Елизавету Гребеньщикову и Елену Тимофееву, а спортсменка из ЯНАО кроме Баращук обыграла Полину Банных (Свердловская область) и Марию Красавину (Тюменская область).

Однако в очном противостоянии Кулагина оказалась сильнее. Ее соперница по финалу допустила ошибку. Это позволило Полине спокойно финишировать первой (8,624 секунды) – Кубок России в ее руках.Победа в Воронеже стала для Кулагиной первой в карьере на взрослом уровне. Ранее наивысшим достижением была победа на первенстве мира в 2017 году.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярских медиков наградил Владимир Путин

Красноярских медиков наградил Владимир Путин

8 Марта 2021 г.
Борцы с коронавирусом
Новости Красноярска: Сборная России по регби успешно стартовала в новом чемпионате Европы

Сборная России по регби успешно стартовала в новом чемпионате Европы

7 Марта 2021 г.
Все очки для «медведей» набрал красноярец Рамиль Гайсин
Новости Красноярска: Сводный отряд полицейских вернулся с Северного Кавказа

Сводный отряд полицейских вернулся с Северного Кавказа

7 Марта 2021 г.
Красноярцы полгода несли службу в Чечне
Новости Красноярска: Экс-руководитель автомобильного бизнеса предстанет перед судом

Экс-руководитель автомобильного бизнеса предстанет перед судом

7 Марта 2021 г.
Дело Александра Кангуна передано в суд
Новости Красноярска: В Красноярске сохранится сильный ветер

В Красноярске сохранится сильный ветер

7 Марта 2021 г.
Порывы будут достигать 18 метров в секунду
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group в честь Международного женского дня включит архитектурную подсветку

Красноярская ГЭС компании En+ Group в честь Международного женского дня включит архитектурную подсветку

6 Марта 2021 г.
Автоматические датчики света включают более 1000 лампочек
Новости компаний
05/03
Сбер снова выплатит рекордные дивиденды своим акционерам
04/03
Правительство поручило министерствам учесть предложения по инфраструктуре Корсовета ОП РФ по нацпроектам
04/03
Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири
04/03
Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Подавляющее большинство красноярских предпринимателей считают свое положение неблагоприятным

Подавляющее большинство красноярских предпринимателей считают свое положение неблагоприятным

5 Марта 2021 г.
Опрос провел бизнес-омбудсмен Станислав Заблоцкий
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» вышел в полуфинал плей-офф чемпионата России

Хоккейный «Енисей» вышел в полуфинал плей-офф чемпионата России

7 Марта 2021 г.
Красноярцы были сильнее кемеровчан
Новости Красноярска: Получить права и поставить машину на учет в праздники. Где? Когда?

Получить права и поставить машину на учет в праздники. Где? Когда?

5 Марта 2021 г.
В ГИБДД рассказали о работе МРЭО в выходные
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru