Сборная России по регби успешно стартовала в новом чемпионате Европы

Сборная России успешно стартовала в стартовом матче чемпионата Европы – 2021. Накануне «медведи» встречались с национальной командой Румынии. Игра на сочинском стадионе «Фишт» закончилась со счетом 18:13 в пользу россиян.

Примечательно, что все очки сборной России в активе воспитанника красноярского регби и флай-хава «Енисей-СТМ» Рамиля Гайсина. Ему удалось точно реализовать 6 штрафных ударов. Кроме того, в составе сборной России от красноярских клубов выступили игроки «Красного Яра» – Богдан Федотко, отыгравший матч целиком и Кирилл Готовцев, получивший травму на 19-й минуте встречи. Юрий Кушнарев провел матч на скамейке запасных, а Александр Ильин не попал в заявку на встречу. От «Енисей-СТМ» помимо Гайсина в стартовом составе вышли Станислав Сельский, Константин Узунов и Александр Будыченко.

Стоит отметить, что стартовавший чемпионат Европы одновременно является отборочным турнирном к Кубку мира-2023, который пройдет во Франции.

Следующую игру подопечные Лина Джонса проведут 20 марта в Калининграде против фаворита континентального чемпионата – национальной команды Грузии, которая ранее на выезде обыграла португальцев 16:29.

Фото: Анастасия Осипова