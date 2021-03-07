Сводный отряд полицейских вернулся с Северного Кавказа

В краевую столицу вернулся сводный отряд полицейских, которые находились в служебной командировке в Чеченской Республике. Спустя полгода из Итум-Калинского района Чечни домой вернулись 102 красноярца.

На железнодорожном вокзале их встретил руководитель краевого Главка Александр Речицкий. В приветственном слове он поблагодарил подчиненных за хорошую работу и ответственную службу.

В ближайшее время вернувшиеся офицеры и личный состав отправятся в заслуженный отпуск, а затем продолжат выполнять служебные обязанности на территории Красноярского края.

Отметим, красноярские стражи порядка с 1994 года регулярно отправляются в боевые и служебные командировки на территорию Северного Кавказа.