Экс-руководитель автомобильного бизнеса предстанет перед судом

В краевом центре завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя и бывшего руководителя дилерских центров Toyota и Lexus Александра Кангуна.

По версии следствия, он злоупотребил полномочиями и присвоил более 414 миллионов рублей.

«В ходе следствия установлено, что в период с мая 2017 года по апрель 2018 года бывший руководитель дилерских организаций не исполнил обязательства в отношении граждан и не поставил дорогостоящие иномарки, несмотря на полную или частичную оплату их стоимости. В результате 187 покупателям был причинен общий ущерб в размере 414 млн рублей» – сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Было возбуждено уголовное дело по 201 статье УК РФ, а именно «Злоупотребление полномочиями». В настоящее время оно направлено в Советский районный суд краевого центра для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Вместе с тем, приставы наложили арест на все имущество обвиняемого. Это сделано для возмещения ущерба потерпевшим.

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