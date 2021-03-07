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В Красноярске сохранится сильный ветер

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Красноярск
09:25 7 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В воскресенье, 7 марта, в краевом центре сохранится сильный и порывистый ветер. По данным Среднесибирского УГМС, сегодня в центральных районах края и в краевой столице будет дуть сильный и порывистый ветер. Его скорость будет достигать 15-18 метров в секунду.

Кроме того, такой же ветер будет и днем на юге Красноярского края. Вместе с тем сохраняется угроза схода лавин в горных районах края.

Однако температура воздуха будет достаточно комфортной. Так, сегодня в дневные часы столбик термометра поднимется до +4. Такая же температура прогнозируется и на Международный женский день.

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