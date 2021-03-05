Получить права и поставить машину на учет в праздники. Где? Когда?

Красноярские госавтоинспекторы рассказали о режиме работы пунктов МРЭО ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» в предстоящие праздничные дни.

Так 6 марта зарегистрировать машину или мотоцикл можно будет на следующих пунктах:

ул. Маерчака, 53 «Г» с 8:00 до 20:00;

ул. Ястынская, 47 стр.21 с 8:00 до 20:00;

ул. Кутузова, 1 стр. 85 с 8:00 до 20:00;

пр. Металлургов, 1 «К» с 8:00 до 16:00;

г. Дивногорск ул. Б. Полевого, 17 «А» с 8:00 до 12:00.

7 и 8 марта пункты регистрации будут работать в следующем режиме:

ул. Маерчака, 53 «Г» с 8:00 до 20:00;

ул. Ястынская, 47 стр.21 с 8:00 до 20:00;

ул. Кутузова, 1 стр. 85 с 8:00 до 20:00.

Обменять или получить водительское удостоверение можно будет 6 марта на следующих пунктах МРЭО:

ул. Маерчака, 53 «Г» с 08:00 до 16:00;

ул. Брянская, 23 с 08:00 до 16:00;

ул. Кутузова 1 стр. 85 с 08:00 до 16:00;

пр. Металлургов, 1 «К» с 08:00 до 16:00;

г. Дивногорск ул. Б. Полевого, 17 «А» с 13:00 до 16:00.

С 9 марта МРЭО ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» будет работать в обычном режиме.

Госавтоинспекторы напоминают, что прием будет вестись как по предварительной записи через Единый портал государственных услуг, так и в порядке живой очереди.