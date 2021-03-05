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В кинотеатрах Центрального района проверили соблюдение превентивных мер

Главная Общество
Красноярск
15:00 5 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, а также на частичное снятие ограничений, в краевом центре сохраняется масочный режим и необходимость соблюдения профилактических мер. Вместе с тем, продолжаются и рейды по общественным местам.

В кинотеатрах Центрального района проверили соблюдение превентивных мер

Так, накануне в Центральном районе прошла очередная проверка в кинотеатрах. Напомним, с 10 марта все объекты культурного досуга, включая театры, кинотеатры и концертные залы могут увеличить заполняемость до 75% от общей вместимости (в настоящее время разрешено до 50% – прим. Sibnovosti.ru).

В кинотеатрах Центрального района проверили соблюдение превентивных мер

В одном из кинотеатров ревизоры увидели, что на входах гостей встречали сотрудники и напоминали о необходимости надеть маску. Вместе с тем, эта информация транслировалась по громкой связи в основном холле здания. Для посетителей доступны санитайзеры, одноразовые маски и даже перчатки. Кроме того, в помещениях обеззараживают воздух с помощью рециркуляторов, а также ведётся журнал измерения температуры у сотрудников.

«Из-за того, что сейчас ситуация с коронавирусом стала менее напряжённой, мы несколько расслабились. А это верный путь к тому, что заболеваемость снова начнёт расти. Избежать третьей волны мы сможем только в том случае, если будем соблюдать все меры профилактики. Это касается как владельцев заведений, так и прочих горожан», – подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

В кинотеатрах Центрального района проверили соблюдение превентивных мер

Стоит отметить, что впереди весеннее потепление и как следствие – рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим необходимо помнить о важности профилактических мер для собственного здоровья и для защиты окружающих.

Фото: admkrsk.ru

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