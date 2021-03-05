Шалаболинская писаница вошла в топ-1000 лучших культурных и туристических брендов России

Памятник древнего наскального творчества на территории Курагинского района края вошел в топ-1000 лучших культурных и туристических брендов России. На конкурс было направлено около полутора тысяч заявок, только тысяча объектов была включена в национальную премию.

Отметим, что Шалаболинская писаница — самый крупный памятник древнего наскального творчества в Красноярском крае. Она находится в 35 километрах от поселка Курагино, вблизи села Шалоболино. Рисунки нанесены на скалах, расположенных вдоль реки Туба. На камнях нарисовано 550 изображений: фигуры лосей, быков, маралов, изображения лодок, а также многочисленные батальные и скотоводческие сцены.

О писанице известно с 18 века, первые исследователи отправились туда только в 19 веке.

Фото: ПАО «МТС»