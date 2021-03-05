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Компания «Норникель» дополнительно выделит 150 миллиардов на развитие северной столицы Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
13:00 5 Марта 2021
потанин, норильск, в красноярском крае, никель, визит, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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Во время своей рабочей поездки президент компании «Норникель» Владимир Потанин посетил жилое образование Оганер, Норильский индустриальный институт, а также спортхолл «Айка» и другие объекты.

После инспекции в спорткомплексе «Айка» Потанин вместе с мэром города Дмитрием Карасевым ответили на самые насущные вопросы для северной столицы края и рассказали о приоритетных задачах для компании в развитии Норильска. 

В настоящее время одной из приоритетных задач, которая стоит перед компанией и властями – реновация жилого фонда. Президент компании напомнил о ключевой роли четырехстороннего соглашения, которое было подписано 20 февраля:

«Собственно, сразу после подписания этого соглашения с Правительством, с региональными властями мы сразу приступили к его реализации, без раскачки и без затяжек. Сегодня был дан старт подготовке строительной площадки в Оганере для строительства нового жилого фонда, который в том числе будет предусматривать строительство детского сада и школы. Следующим шагом приступаем к масштабной уборке территории, с тем, чтобы улучшить не только городскую среду с точки зрения непосредственно условий проживания, но и с точки зрения промышленного дизайна, вида– рассказал Владимир Потанин.

Под комплексную очистку попадут все территории, на которых более 80 лет велась производственная деятельность. Сносу подлежат 467 заброшенных зданий и сооружений. Предстоит навести порядок на территории площадью около 24 млн квадратных метров.

«Ничего подобного по масштабу программе, к реализации которой приступил «Норникель», в городе до сих пор не проводилось. Планируется убрать колоссальное количество свалок, ликвидировать старые заброшенные производства. И объем средств, который выделяется, он просто не сравним ни с чем, такого объема никогда не выделялось», - подчеркнул глава Норильска Дмитрий Карасев.

Также президент «Норникеля» сообщил, что они договорились с главой города Норильска о дополнительной финансовой поддержке в размере 150 миллиардов рублей. Эту сумму компания выделит на обновление Норильска помимо тех средств (81,3 млрд рублей), которые будут направлены на социально-экономическое развитие города в рамках четырехстороннего соглашения.

Вместе с тем, глава компании напомнил об экологии города и необходимости продолжать работу в этом направлении:

Ну и, конечно, продолжим работу по экологической тематике. Я имею в виду и завершение ликвидации последствий аварии и другие мероприятия, которые позволят нам подчистить результаты деятельности последних лет и привести в более благоприятное состояние город, с тем, чтобы можно было говорить о Норильске, как о чистом городе.

По материалам компании "Норникель"

Фото: "Норникель"

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