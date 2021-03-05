На дорогах Красноярского края установят 40 новых камер фиксации нарушений ПДД

Еще 40 новых камер фиксации нарушений ПДД появятся в Красноярском крае в этом году. Большую часть устройств установят на дорогах Красноярска -25 приборов фиксации, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный». В других городах края и на региональных трассах, установят 15 устройств.

«В ближайшее время, водители, будьте внимательны, потому что на новых перекрёстках в центре города и на окраинах появятся новые камеры. Они будут фиксировать движение по выделенкам, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, на полосу встречного движения, а также не предоставление преимущества пешеходам», - сообщил начальник ГИБДД Красноярского края Алексей Членов.

Согласно плану установки камер фиксации нарушений ПДД до 2024 года в Красноярском крае ежегодно будут монтировать новые устройства.