Депутат сельсовета сбил двух женщин. Одна из них скончалась

В Красноярском крае стражи порядка устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое устроил депутат Первоманского сельского совета из Манского района.

Как сообщили в Следкоме по краю и Республике Хакасия, происшествие случилось еще 17 февраля в вечерние часы. В непосредственной близости к поселку Ручейки Манского района водитель на отечественном автомобиле ВАЗ-21150 сбил двух женщин пешеходов. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Однако одна из пострадавших впоследствии скончалась.

В настоящее время у виновника дорожно-происшествия изъят автомобиль, проводятся экспертизы и изучаются записи с видеорегистратора, следователи опрашивают возможных свидетелей ДТП.