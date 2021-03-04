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Депутат сельсовета сбил двух женщин. Одна из них скончалась

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Красноярск
17:57 4 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае стражи порядка устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое устроил депутат Первоманского сельского совета из Манского района.

Как сообщили в Следкоме по краю и Республике Хакасия, происшествие случилось еще 17 февраля в вечерние часы. В непосредственной близости к поселку Ручейки Манского района водитель на отечественном автомобиле ВАЗ-21150 сбил двух женщин пешеходов. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Однако одна из пострадавших впоследствии скончалась.

В настоящее время у виновника дорожно-происшествия изъят автомобиль, проводятся экспертизы и изучаются записи с видеорегистратора, следователи опрашивают возможных свидетелей ДТП.

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