Новый природный заказник создадут на севере Красноярского края

Министерство экологии и рационального природопользования намерено создать на территории Красноярского края новый природный заказник. Особо охраняемую территорию организуют в Эвенкии в районе озеро Виви. Площадь будущего заказника - более 190 тысяч гектаров.

«Озеро Виви расположено на юго-западной окраине плато Путорана. Южная часть озера и его побережье с 1993 года относятся к охраняемому памятнику природы «Географический центр Российской Федерации». Он также войдет в состав заказника «Озеро Виви».Заказник сформируют в рамках концепции развития ООПТ Красноярского края до 2030 года», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Также Минэкологии готовит документы для создания государственного природного заказника «Река Бахта» в Туруханском районе и микрозаказников «Осиновые косогоры» и «Саркосома» в Ермаковском районе. Поимо этого границы природного парка «Ергаки» в перспективе будут расширены за счет присоединения Кедарнского реликтового острова в Ермаковском районе.