В городской канализации нашли куртку

В городской канализации краевого центра обнаружена очередная странная находка. Так, слесари «КрасКома» достали из магистральной сети водоотведения красную куртку, которая явно находилась в трубах давно. Странная находка была обнаружена на улице Астраханской.

Стоит отметить, что из-за этой куртки образовалась солидная мусорная пробка, которая забила трубопровод диаметром 300 мм. Однако, стоки не вышли на дорогу, но доставили неудобства жителям ближайших домов, когда в подвалах появился запах канализации.

«Откуда куртка приплыла и как она попала в канализацию, мы не узнаем никогда. Своё плавание вместе с остальным мусором она закончит на полигоне для захоронения твердых бытовых отходов. Хотя в сточной воде таких вещей априори быть не должно», – написала Татьяна Лукина на своей странице в Facebook.

Напомним, некоторое время назад житель Красноярска смыл в унитаз ковер и в канализации образовался серьезный засор, была нарушена работа сетей. Последствия – затопленная улица 78-й Добровольческой бригады.