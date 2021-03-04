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В городской канализации нашли куртку

Главная Общество
Красноярск
16:52 4 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В городской канализации краевого центра обнаружена очередная странная находка. Так, слесари «КрасКома» достали из магистральной сети водоотведения красную куртку, которая явно находилась в трубах давно. Странная находка была обнаружена на улице Астраханской.

В городской канализации нашли куртку

Стоит отметить, что из-за этой куртки образовалась солидная мусорная пробка, которая забила трубопровод диаметром 300 мм. Однако, стоки не вышли на дорогу, но доставили неудобства жителям ближайших домов, когда в подвалах появился запах канализации.

«Откуда куртка приплыла и как она попала в канализацию, мы не узнаем никогда. Своё плавание вместе с остальным мусором она закончит на полигоне для захоронения твердых бытовых отходов. Хотя в сточной воде таких вещей априори быть не должно», – написала Татьяна Лукина на своей странице в Facebook.

Напомним, некоторое время назад житель Красноярска смыл в унитаз ковер и в канализации образовался серьезный засор, была нарушена работа сетей. Последствия – затопленная улица 78-й Добровольческой бригады.

 

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