Красноярские электрички меняют расписание

График движения пригородных поездов изменится в связи с 3-дневными выходными по случаю Международного женского дня. В воскресенье, 7 марта, электрички будут курсировать по расписанию субботы. В понедельник, 8 марта, они поедут по расписанию воскресенья. График электричек до Снежницы, Маны и Камарчаги не изменится.

На самых востребованных направлениях увеличат количество вагонов с 4 до 6.

«Изменения не коснутся маршрутов Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск, Решоты – Чунояр, Боготол – Чернореченская в Красноярском крае, а также Абаканского региона КрасЖД (Хакасия, Кемеровская область)», - отметили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Добавим, что актуальный график движения пригородных и городских электропоездов есть на официальном сайте « Краспригорода», в мобильным приложении компании, также информацию можно уточнить в справочном центре по телефону 8-800-75-00-00.