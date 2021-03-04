Еще 15 человек скончались от COVID-19 в Красноярском крае

За последние сутки в Красноярском крае выявлено еще 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала мировой пандемии в регионе лабораторно подтвердилось 63 192 случая болезни. При том, что было проведено 2 417 153 теста на COVID-19.

За минувшие сутки больше всего случаев болезни регистрировалось в Красноярске – 47 человек заболели.

Вместе с тем еще 143 человека выздоровели. Общее количество излечившихся – 58 441 человек. Однако еще 15 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Общее количество летальных исходов – 2 848 человек.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что суточный темп прироста остается на уровне 0,2%. Под медицинским наблюдением находятся 11 929 человек.