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«Русский радиатор» расширяет ассортимент продукции

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Красноярск
15:41 4 Марта 2021
металлургия, продукция, производство
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РУСАЛ сообщает, что совместное с «ЭЛСО группой» предприятие  «Русский радиатор»  расширит в 2021 году линейку радиаторов. Предприятие увеличит количество моделей с семи до 11.

Расширение ассортимента продукции позволит предприятию выпускать радиаторы отопления под различные типы и размеры помещений. Кроме того, благодаря новому дизайну новые модели будут превосходить по показателю теплоотдачи аналогичную продукцию большинства конкурентов.

Увеличение номенклатуры стало возможным благодаря отлаженной работе персонала и повышению эффективности предприятия. В 2020 году за счет оптимизации бизнес процессов были снижены себестоимость реализации продукции, а также затраты на закупку сырья и комплектующих. Производительность предприятия увеличена на 29%, или на 570 000 секций в год относительно проектных показателей.

«В настоящее время предприятие, открытое на территории опережающего социально-экономического развития «Надвоицы», уверенно работает на рынке. В 2020 году предприятие произвело более 1,4 млн секций готовой продукции. Конечным потребителям было поставлено более 1,2 млн секций, что вдвое больше показателя 2019 года», – сказал директор по новым проектам РУСАЛа Алексей Арнаутов.

В 2012 году в рамках стратегии по перепрофилированию неэффективных мощностей основатель РУСАЛа Олег Дерипаска предложил на промышленной площадке Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) развивать новые алюминий перерабатывающие производства для расширения возможностей по трудоустройству и обеспечению занятости населения. В декабре 2014 года РУСАЛ и «ЭЛСО группа» подписали договор о создании совместного предприятия по производству радиаторов отопления – «Русский радиатор» – на промышленной площадке Надвоицкого алюминиевого завода. Запуск предприятия состоялся в 2016 году. Объем инвестиций в проект превышает 800 млн рублей. Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Республики Карелия.

Сейчас предприятие производит литые секционные радиаторы отопления для применения в жилых и административных зданиях, в том числе многоэтажных домах. Под брендом «Русский радиатор» выпускаются алюминиевые и биметаллические радиаторы для массового потребителя.

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