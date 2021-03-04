В краевом центре два автобусных маршрута изменят схему движения

По просьбам красноярцев в краевом центре изменят схему движению двух популярных автобусных маршрута – №8 и 88.

Таким образом, автобус №8 будет ездить по улице Тельмана. Добавится 6 новых остановок, а 2 будут исключены.

Вместе с тем, с 20 марта в Покровке 88 автобус будет останавливаться в двух новых местах. Выезжая с улицы Караульная, он будет поворачивать к Кадастровой палате, а после возвращаться на обычный маршрут.

Также будет увеличено количество транспортных единиц автобуса №88, их на линии будет 25.