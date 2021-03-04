Суд перенес судебное заседание по делу Анатолия Быкова

Сегодня в краевом центре рассматривалось уголовное дело, возбужденное в отношении Анатолия Быкова.

Суд Свердловского района на предварительном слушании дела об организации двойного убийства 1994 года принял решение перенести судебное заседание на 17 марта. Перенос связан с инициативой прокурора, и он необходим для подготовки заключения на ходатайство защиты о допущенных нарушениях в ходе следствия.

По версии следствия, Быков в 1994 году организовал убийство двух своих знакомых, которые вступили с ним в конфликт – Александра Наумова и Кирилла Войтенко.

Анатолий Быков по сей день не признает своей вины и подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием суда присяжных.

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