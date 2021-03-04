В рамках региональной недели Раиса Кармазина посетила ряд территорий края

В Красноярском крае продолжается региональная неделя депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия». Народные избранники работают в своих округах, проводят приемы граждан, обсуждают проблемы территорий с главами.

В рамках работы в регионе депутат Госдумы Раиса Кармазина провела выездные мероприятия в Тюхтетском и Пировском муниципальных округах, Казачинском, Большеулуйском, Бирилюсском и Сухобузимском районах, а также совершила рабочий визит в города Лесосибирск, Енисейск и Боготол.

Кармазина провела ряд встреч с населением территорий, в ходе которых подробно рассказала о своей деятельности и новых законопроектах, подвела итоги работы нижней палаты российского парламента за прошедший год.

В своих выступлениях депутат Госдумы уделила особое внимание вопросам здравоохранения. Кармазина отметила, что пандемия вскрыла много новых вопросов и проблем, некоторые из которых потребовали оперативного решения.

По словам Раисы Васильевны, за время пандемии Государственной думой было принято 37 законопроектов, касающихся поддержки семей и охраны здоровья. Благодаря чему решился острый вопрос с нехваткой оборудования и койко-мест в медучреждениях края.

В рамках встреч, проведенных на региональной неделе, Кармазина также затронула темы, волнующие всех жителей края. На встрече с избирателями Пировского муниципального округа парламентарий говорила о пенсионном обеспечении и налоговых вычетах. А в Енисейске парламентарий совместно с общественным активом обсудила вопросы переселения граждан из аварийного жилья и состояния дорог.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"