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Октябрьский район соединит с Покровским и Зеленой Рощей новый автобусный маршрут

Главная Общество
Красноярск
13:20 4 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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С 15 апреля в Красноярске открывают новый автобусный маршрут. Он соединит Октябрьский район с мкрн. Покровский и Зеленой Рощей. На маршруте № 21 будут работать 16 машин. Интервал движения – менее 10 минут, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Однако есть и плохие новости: с 15 апреля закрывается автобусный маршрут № 20. Не будет продлен контракт с перевозчиком на маршруте № 51. Причина – старый подвижной состав в автопарках этих перевозчиков.

«Для сохранения и обеспечения транспортной доступности жителей мкрн. Покровский и Зеленой рощи была разработана схема нового маршрута № 21 «Спортзал – Госпиталь ВОВ», который частично пройдет по схемам маршрутов № 20 и № 51: ул. Тельмана – пр. Металлургов – ул. Партизана Железняка – ул. Аэровокзальная – ул. Батурина – ул. Молокова – ул. Мужества – ул. Чернышевского – ул. Караульная – ул. Маерчака – пр. Свободный – ул. Высотная – ул. Крупская – ул. Забобонова – Госпиталь ВОВ», - сообщили в пресс-службе администрации.

Помимо этого изменится схема движения автобусного маршрута № 8 в Советском районе. Он будет двигаться по маршруту: пр. Металлургов – ул. Тельмана – ул. Терешкова (ул. Николаева в обратном направлении) – ул. Воронова и далее по прежней схеме движения. Из маршрута исключаются два остановочных пункта «ул. Быковского» и «2-й микрорайон». Но добавляются новые: «ул. Тельмана», «ул. Новгородская», «Парк Гвардейский», «ДК КрАЗа», «ул. Терешковой», («ул. Николаева» в обратном направлении) и «Индустриальный техникум».

Автобус № 88 с 20 марта также изменит схему движения: ул. Шахтеров – ул. Караульная – проезд в районе Кардиоцентра – ул. Петра Подзолкова – ул. 9-го Мая. На маршруте добавятся новые остановки: «ул. Караульная» и «Кадастровая палата». Таким образом, восстановится востребованная транспортная связь жителей мкрн. «Светлый» и Зеленой Рощи.

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