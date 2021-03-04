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Дорожные полицейские нашли водителя, который сбил ребенка и скрылся

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Красноярск
13:00 4 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Госавтоинспекции разыскали автолюбителя, который сбил школьника, а затем скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Инцидент произошел 25 февраля, около 13:00. Неизвестный водитель в неустановленном месте сбил 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок получил травмы.

Сотрудники ДПС провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что ребенка сбила 53-летняя женщина на автомобиле Honda.

В ее отношении был составлен административный протокол и ей назначено наказание в виде трех суток административного ареста.

 

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