Дорожные полицейские нашли водителя, который сбил ребенка и скрылся

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали автолюбителя, который сбил школьника, а затем скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Инцидент произошел 25 февраля, около 13:00. Неизвестный водитель в неустановленном месте сбил 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок получил травмы.

Сотрудники ДПС провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что ребенка сбила 53-летняя женщина на автомобиле Honda.

В ее отношении был составлен административный протокол и ей назначено наказание в виде трех суток административного ареста.



