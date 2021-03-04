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«Норникель» определил сроки восстановления работы рудников «Таймырский» и «Октябрьский»

Главная Общество
Красноярск
11:40 4 Марта 2021
в красноярском крае, норильск, компания, бизнес, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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В настоящее время в компании «Норникель» реализуется комплекс мероприятий, который направлен на восстановление нормальной работы ряда производственных объектов Норильского дивизиона, а также на повышение промышленной безопасности.

Напомним, в конце прошлого месяца компания приостановила работу рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления естественными грунтовыми водами. 9 марта состоится заседание Правления компании, которое утвердит сроки полного восстановления работы обоих рудников, а также оценит возможные последствия для выполнения производственного плана.

«Норникель» обладает достаточными компетенциями для того, чтобы справиться с этой проблемой, и те работы, которые сейчас ведутся, адекватно отвечают обстановке. На сегодняшний день можно сказать, что эта авария будет иметь материальный характер, то есть будут определенные потери для производства, но, к счастью, это не затрагивает людей, экологию», — рассказал президент компании Владимир Потанин в ходе рабочей поездки в северный город.

Вместе с тем, в компании также разработана программа первоочередных ремонтов обеих производственных линий Норильской обогатительной фабрики. «Норникель» выводит из эксплуатации все аварийные участки фабрики. На сегодняшний день на ремонт остановлена цепочка переработки вкрапленных руд, а через несколько дней компания остановит и медную цепочку фабрики для форсированной модернизации, чтобы полностью исключить любые инциденты на ней в дальнейшем. Компания ожидает, что фабрика будет приведена в рабочее состояние после 15 марта. После чего по результатам внутреннего аудита, а также инспекции Ростехнадзора, будет принято решение о возобновлении ее эксплуатации.

«Восстановление работ линий на Норильской обогатительной фабрике возможно только при полной уверенности её нового руководства в полной безопасности данного объекта. Я поставил задачу добиться полного соответствия технических характеристик реконструируемого объекта требованиям промышленной безопасности», – добавил Владимир Потанин.

Напомним, 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания произошло обрушение пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. Погибли три сотрудника компании, ещё пятеро пострадали. Очень важно, что семьям погибших и пострадавших в результате аварии оказывается вся необходимая помощь, как финансовая, так и организационная

В компании отметили о необходимости максимального внимания вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Компания вкладывает существенные средства в промышленную безопасность. Так, на ближайшие пять лет «Норникель» запланировал порядка 100 миллиардов рублей инвестиций в проекты, которые должны будут привести к повышению промышленной безопасности.

По материалам компании "Норникель"

Фото: "Норникель"

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