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Сервис от Сбера «Плати QR» внедрил первый продуктовый ритейлер в Сибири

Главная Общество
Красноярск
11:25 4 Марта 2021
оплата, сервис, технологии, банк, услуги
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«Командор» стал первым продуктовым ритейлером в Сибирском федеральном округе, который внедрил новый сервис от Сбера – оплату по QR-коду.

«Плати QR» от Сбера – инновационный, бесконтактный безналичный способ оплаты товаров и услуг с помощью любого смартфона.

Чтобы оплатить покупку, достаточно зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», нажать значок QR-кода и отсканировать код, выведенный на экран банковского терминала на кассе. Оплата проходит мгновенно.

Этот способ очень удобен и безопасен:

1. Не нужно носить с собой банковскую карту и запоминать ее пин-код;

2. Не нужно брать с собой наличные;

3. За каждую покупку клиент получает бонусы СберСпасибо.

В отличие от технологии NFC, которая поддерживается не всеми устройствами, «Плати QR» доступен на всех смартфонах с доступом в интернет.

Первым магазином, в котором можно воспользоваться новой системой оплаты, стал гипермаркет «Аллея» по адресу: г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 27 стр. 143.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк:

«Для потребителя QR-код — это не просто новая удобная возможность оплаты покупок, но также и экономия времени. Сегодня оплата по QR набирает большую популярность, так как полностью освобождает от необходимости использования «пластика». Такие технологии улучшают и клиентский, и предпринимательский опыт. Мы продолжаем активно развивать эту технологию с нашими партнерами в различных отраслях».

Дмитрий Болотов, руководитель коммуникационного центра компании «Командор»:

«Мы не только постоянно улучшаем уровень обслуживания в наших магазинах и следим за качеством продаваемых товаров, но и работаем над внедрением новых технологий, услуг, чтобы идти в ногу со временем. Делаем все от нас зависящее, чтобы людям было комфортно совершать покупки в наших магазинах. «Плати QR» – еще один способ безопасно и бесконтактно оплачивать на кассе любимые товары. Если покупателям новинка придется по душе, мы подключим к этой системе и другие магазины нашей сети».

По материалам ПАО Сбербанк
Фото: freepik.com

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Общество / НОВОСТИ
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