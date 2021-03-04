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Компания Ростсельмаш открыла современный агрокласс на юге Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
16:05 4 Марта 2021
открытие, образование, обучение, сельское хозяйство
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Мировой производитель агротехники компания Ростсельмаш совместно с официальным дилером Назаровоагроснаб открыли новый агрокласс в Красноярском крае. Он появился в Курагинском филиале Минусинского сельскохозяйственного колледжа и расположен на базе акционерного общества «Березовское».

Филиал дает дорогу молодым в таких профессиях как тракторист-машинист сельхозпроизводства и слесарь по ремонту сельхозтехники, а потому - сотрудничество с ведущим производителем агромашин выведет учебу на новый уровень.

В торжественном открытии приняли участие министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов, представитель  Законодательного собрания Красноярского края, представители бизнеса и местные аграрии.

Так, Леонид Шорохов сообщил, что появление оборудованных по последнему слову техники агроклассов становится необходимостью, чтобы процесс подготовки специалистов отвечал требованиям времени и задачам отрасли.

«Обновлению материально-технической базы профессиональных образовательных организаций в крае уделяется большое внимание. В этом году на эти цели выделено 86 млн рублей из регионального бюджета. Из них Курагинскому филиалу Минусинского сельхозколледжа предусмотрено почти 26 млн рублей», – сказал министр.

Компания Ростсельмаш открыла современный агрокласс на юге Красноярского края

Отметим, что это уже пятый специализированный учебный класс, открытый в Красноярском крае при содействии мирового производителя сельхозтехники Ростсельмаш. Подобные аудитории действуют в Красноярском государственном аграрном университете и его Ачинском филиале, а также в Назаровском аграрном техникуме имени А.Ф. Вепрева и Уярском сельхозтехникуме.

Напомним, в Красноярском крае Ростсельмаш представляет компания «Назаровоагроснаб», которая сотрудничает с ведущими хозяйствами региона.

Фото: АО «Назаровоагроснаб»
По материалам АО «Назаровоагроснаб»

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