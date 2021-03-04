Впереди у красноярцев трехдневные выходные

Первая неделя весны закончится трехдневными выходными – с 6 по 8 марта. Международный женский день в этом году выпадает на понедельник. После чего россиян ждет четырехдневная рабочая неделя – с 9 по 12 марта включительно.

Стоит отметить, что по трудовому законодательству, предпразничный рабочий день заканчивается на один час раньше, но 5 марта таким не является, в силу этого он будет обычным рабочим днем.

Ближайшие продолжительные выходные в России будут только в мае. Так, страна будет отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.