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Впереди у красноярцев трехдневные выходные

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Красноярск
10:03 4 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Первая неделя весны закончится трехдневными выходными – с 6 по 8 марта. Международный женский день в этом году выпадает на понедельник. После чего россиян ждет четырехдневная рабочая неделя – с 9 по 12 марта включительно.

Стоит отметить, что по трудовому законодательству, предпразничный рабочий день заканчивается на один час раньше, но 5 марта таким не является, в силу этого он будет обычным рабочим днем.

Ближайшие продолжительные выходные в России будут только в мае. Так, страна будет отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.   

 

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