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Смартфон не для забав: как работу Красноярской ТЭЦ-2 контролируют через мобильное приложение

Главная Общество
Красноярск
09:39 4 Марта 2021
проверка, технологии, оборудование, энергетика, мобильные
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Есть мнение, что гаджеты только крадут у людей время, отвлекая их от учебы или работы. Но мобильные устройства могут и помогать в труде: на Красноярской ТЭЦ-2 СГК оперативный персонал уже год, как использует смартфоны при ежедневных обходах станции.

Точки контроля

Система мобильных обходов состоит из трех ключевых элементов. Это контрольные точки, собственно приложение для смартфона и общий электронный журнал, куда поступают собранные данные. Необходимое программное обеспечение разработала компания «Философия.ИТ».

Каждый маршрут — это совокупность контрольных точек, установленных в разных цехах: 

  • химическом,
  • котельном, 
  • турбинном,
  • тепловой автоматики и измерений,
  • электрическом,
  • топливно-транспортном.

Точки представляют собой специальные таблички с NFC-метками, они установлены возле агрегатов. Всего на ТЭЦ-2 сейчас около 500 таких точек, сведенных более чем в 200 маршрутов. И каждый день по несколько раз эти точки обходят вооруженные смартфонами специалисты.

NFC-метки — миниатюрные наклейки, которые позволяют смартфону выполнять определенную команду при приближении к ним.

В режиме реального времени

Обходчики сканируют метки, и приложение автоматически выдает им нужные для проверки параметры. Сервис также дает возможность пользователям оставлять комментарии и прикладывать фотографии оборудования при создании отчета о прохождении маршрута.

Система оперативно фиксирует не только сам факт обхода, но и его результаты. Их сразу же видит административно-техническое руководство, будь то начальники цехов и смены, их заместители или главный инженер ТЭЦ-2.

Быстрота и наглядность помогают следить за работой оборудования в реальном времени. Персонал своевременно узнает о любых неисправностях и может быстро их устранить. С незначительными дефектами справляются сами обходчики: например с небольшими течами, пылением или образовавшимся в летке котла шлаком. 

Времени меньше — качество выше

С зимы 2020 года сотрудники Красноярской ТЭЦ-2 оценили преимущества новой системы в сравнении с прежними, бумажными журналами обходов. Повысилось качество обходов: прежде результаты обычно фиксировались на уровне «посмотрел — не посмотрел». 

Теперь же по каждому пройденному маршруту есть своя статистика. Видно, сколько точек прошел обходчик, какие нарушения он нашел и какие комментарии оставил. Все замечания сразу отображает система, информация не теряется и не искажается. Самим обходчикам не надо тратить время, чтобы заполнить бумажную документацию.

Раньше больше времени проходило с момента обнаружения дефекта до его устранения. Было нужно доложить об увиденном начальнику, чтобы тот ознакомился с неисправностью лично, передал вышестоящему руководству, дал команду исполнителям. А сейчас, посмотрев фотографии с места, руководитель может оперативно решить вопрос.

Ожидается, что опыт ТЭЦ-2 со временем будет использован и на других теплоэлектростанциях СГК. В прошлом году мобильные обходы уже успешно внедрили на Красноярской ТЭЦ-3. 

Фото: СГК
По материалам СГК

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