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Улицу Павлова в Красноярске отремонтируют по нацпроекту

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Красноярск
09:58 4 Марта 2021
ремонт, дороги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Улицу Павлова закатают высокопрочным асфальтом в предстоящем дорожном сезоне. Запланирован масштабный ремонт магистрали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проектом предусмотрена замена покрытия и бортовых камней.

По правой стороне от улицы Мичурина (вдоль территории школы и больницы) дорогу расширят. Пешеходные тротуары также будут отремонтированы – улица станет доступна маломобильным красноярцам. Кроме того, предусмотрены технические тротуары.

«Также на улице отремонтируют освещение. В проекте предусмотрен ремонт 183 опор. После завершения работы с покрытиями на улице Павлова появится новая разметка, светофорные колонки будут оснащены дублирующими светодиодными лентами. Удобство таких светофоров уже оценили водители», - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Работы начнутся в мае. Завершить ремонт подрядчик должен до конца лета. По итогам работ вся прилегающая к магистрали территория будет благоустроена.

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