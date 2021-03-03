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Мошенники рассылают красноярцам письма-фальшивки с сайта «Госуслуг»

Главная Общество
Красноярск
16:56 3 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы стали получать письма-фальшивки с сайта «Госуслуг». На электронные почты пользователей приходят письма с информацией о начислении социальных выплат. Внешне страница очень похожа на официальный сайт «Госуслуг». Чтобы получить выплаты, от пользователя требуется ввести номер СНИЛС, а затем необходимо ввести номер банковской карты, куда будут перечислены выплаты. Однако вместо поступления денег, со счета списываются средства.

Эксперты предупреждают, что оставляя данные на таких сомнительных сайтах, пользователи не только рискую потерять деньги, но также могут стать жертвами мошенничества с оформлением кредитных договоров.

При получении такой рассылки эксперты советуют обратить внимание на адрес отправителя – скорее всего, в названии не будет ничего общество с сайтом госуслуг.

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