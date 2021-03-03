Карта САТП для отслеживания работы снегоуборочной техники больше не доступна

Ресурс «Специализированного автотранспортного предприятия», с помощью которого красноярцам предлагали отслеживать передвижения снегоуборочной техники на дорогах города, не проработал и суток. Интерактивная карта оказалась не готова к такому количеству желающих следить за уборкой магистралей. Ресурс больше не доступен, подтвердили в пресс-службе САТП. IT-специалисты в течение дня пытаются реанимировать карту, но пока безрезультатно.

Напомним, что «Специализированное автотранспортное предприятие» запустило карту, которая отображает движение спецтехники по городу. Сервис с помощью датчиков ГЛОНАСС показывает, где находятся машины. Для удобства пользователей весь транспорт подписан: грейдер, бульдозер, самосвал, мусоровоз и т.д. По карте понятно, на какой улице находится та или иная машина.