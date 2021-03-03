Лесопожарный центр получил первую партию техники в 2021 году

В Красноярский край доставили новую спецтехнику для тушения пожаров. Лесопожарный центр получил четыре гусеничных трактора повышенной проходимости. Поставки осуществлены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Основное предназначение гусеничных тракторов – прокладки минерализованных полос, особенно в болотистой местности, которая распространена на севере региона.

Стоит отметить, что на этот год выделено 327 миллионов рублей. Всего запланировано купить 79 тяжелых транспортных средств – бульдозеров и автобусов. Помимо этого, будет закуплено специальное оборудование - спутниковые телефоны, беспилотники, навигаторы и парашютные системы.