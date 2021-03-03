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Красноярский край перевалил за 63 тысячи заболевших коронавирусом

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Красноярск
14:45 3 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в Красноярском крае лабораторно подтвердилось 156 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала мировой пандемии зарегистрировано 63 038 случаев заболевания.

Вместе с тем, по данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю суточный тем прироста вновь снижен до уровня 0,2%.

Кроме того, по данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки 13 человек скончались от опасной болезни. Таким образом, общее количество летальных исходов равняется 2 833. Также было вылечено 148 человек - теперь 58 298 человек победили COVID-19. 

Однако с каждым днем увеличивается количество людей, которые находятся под медицинским контролем на дому. В настоящее время таких граждан 11 575 человек, включая 824 жителей, попавших под наблюдение за минувшие сутки.  

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