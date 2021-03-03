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Стражи порядка задержали двух мужчин, напавших на таксиста

Главная Общество
Красноярск
11:28 3 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в разбое. В конце прошлого месяца они вызвали автомобиль из службы такси и поехали из краевого центра в Большую Мурту. Когда они прибыли на место назначения, пассажир 1993 года рождения достал нож и дважды ударил 37-летнего водителя. После чего он со своим подельником 1984 года рождения выкинули раненого мужчину и отправились в неизвестном направлении.

Местная полиция отправилась на поиски угнанной машины марки «Subaru» и она была обнаружена на одной из улиц районного центра. Подозреваемые были оперативно задержаны и в их отношении было заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание – 15 лишения свободы.

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