3 марта
Красноярск
погода -15 °C
74.58
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Юрий Швыткин проверил цены на лекарства и социально значимые продукты

Главная Общество
Красноярск
10:55 3 Марта 2021
проверка, цены, продукты, лекарство
версия для печати Ico_print

Депутат Государственной думы, координатор проекта «Народный контроль» в Красноярском крае Юрий Швыткин совместно с представителями Министерства сельского хозяйства и торговли края, управления Роспотребнадзора, УФАС провели рейд по продуктовым магазинам и аптекам.

В ходе рейда по федеральным и краевым торговым сетям участники проверили цены и наличие в продаже социально значимых товаров, цены на которые регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами.

«Завышений обнаружено не было, видно, магазины держат цены и решают вопросы с поставщиками, - отметил Юрий Швыткин. Тема ценообразования и раньше была одной из важных для «Народного контроля» сейчас эта тема находится еще под более пристальным вниманием партийного проекта. И совместными усилиями с профильными ведомствами принимаются меры для сохранения цен».

Также Юрий Швыткин, как региональный координатор проекта «Народный контроль» не обошел стороной и аптеки, совместно с представителями краевого Министерства здравоохранения и активистами зашли в ряд аптек г. Красноярска. Целью визита была проверка наличия либо отсутствия противовирусных препаратов, средств защиты и цен на них.

«Сегодня в ходе мониторинга мы выяснили, что цены на лекарства такие как «арбидол», «ингавирин» стали снижаться по сравнению с данными на конец прошлого года и во всех аптеках, где мы были, они есть в наличии. Специальные лекарства, направленные на борьбу с коронавирусом, есть не во всех аптеках, но доступны под заказ. Дефицита средств индивидуальной защиты уже нет, маски есть везде в наличии, но цены разные: если в одной аптеке одна маска стоит 5 рублей, в другой - аж 24 рубля», - рассказал депутат, отметив, что по сравнению с рейдом, проводимым в феврале прошлого года, ситуации тогда и сейчас, конечно, различаются.

Фото: "Единая Россия"
По материалам "Единой России"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Следователи назвали предполагаемую причину массового отравления детей

Следователи назвали предполагаемую причину массового отравления детей

3 Марта 2021 г.
Продукты питания хранились в ненадлежащих условиях
Новости Красноярска: Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении скандального застройщика

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении скандального застройщика

3 Марта 2021 г.
Экс-руководитель «Сибстройинвеста» и «Имхотепа» предстанет перед судом
Новости Красноярска: Стражи порядка задержали двух мужчин, напавших на таксиста

Стражи порядка задержали двух мужчин, напавших на таксиста

3 Марта 2021 г.
По версии следствия они совершили дерзкое преступление в Большой Мурте
Новости Красноярска: В ближайшие дни в краевой центр придет потепление

В ближайшие дни в краевой центр придет потепление

3 Марта 2021 г.
По прогнозам синоптиков уже в пятницу будет 0 градусов
Новости Красноярска: Львиная доля привившихся от COVID-19 – старше 60

Львиная доля привившихся от COVID-19 – старше 60

3 Марта 2021 г.
В настоящее время уже привито 61 332 человека
Новости Красноярска: В Красноярске начинается прием заявок на путевки в детские лагеря

В Красноярске начинается прием заявок на путевки в детские лагеря

3 Марта 2021 г.
Родителям нужно обратиться в школы до 15 апреля
Новости компаний
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске открываются цветочные базары

В Красноярске открываются цветочные базары

3 Марта 2021 г.
Цветы к 8 марта предприниматели будут продавать по 41-му адресу
Новости Красноярска: В частный сектор Минусинска проведут водопровод

В частный сектор Минусинска проведут водопровод

28 Февраля 2021 г.
Работы займут два года
Новости Красноярска: Власти Ачинска решили продлить голосование по выбору объекта благоустройства

Власти Ачинска решили продлить голосование по выбору объекта благоустройства

28 Февраля 2021 г.
Причиной стала низкая активность горожан
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru