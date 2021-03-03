Юрий Швыткин проверил цены на лекарства и социально значимые продукты

Депутат Государственной думы, координатор проекта «Народный контроль» в Красноярском крае Юрий Швыткин совместно с представителями Министерства сельского хозяйства и торговли края, управления Роспотребнадзора, УФАС провели рейд по продуктовым магазинам и аптекам.

В ходе рейда по федеральным и краевым торговым сетям участники проверили цены и наличие в продаже социально значимых товаров, цены на которые регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами.

«Завышений обнаружено не было, видно, магазины держат цены и решают вопросы с поставщиками, - отметил Юрий Швыткин. Тема ценообразования и раньше была одной из важных для «Народного контроля» сейчас эта тема находится еще под более пристальным вниманием партийного проекта. И совместными усилиями с профильными ведомствами принимаются меры для сохранения цен».

Также Юрий Швыткин, как региональный координатор проекта «Народный контроль» не обошел стороной и аптеки, совместно с представителями краевого Министерства здравоохранения и активистами зашли в ряд аптек г. Красноярска. Целью визита была проверка наличия либо отсутствия противовирусных препаратов, средств защиты и цен на них.

«Сегодня в ходе мониторинга мы выяснили, что цены на лекарства такие как «арбидол», «ингавирин» стали снижаться по сравнению с данными на конец прошлого года и во всех аптеках, где мы были, они есть в наличии. Специальные лекарства, направленные на борьбу с коронавирусом, есть не во всех аптеках, но доступны под заказ. Дефицита средств индивидуальной защиты уже нет, маски есть везде в наличии, но цены разные: если в одной аптеке одна маска стоит 5 рублей, в другой - аж 24 рубля», - рассказал депутат, отметив, что по сравнению с рейдом, проводимым в феврале прошлого года, ситуации тогда и сейчас, конечно, различаются.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"