В ближайшие дни в краевой центр придет потепление

В Красноярск придет долгожданное потепление. Так, по прогнозам синоптиков, начиная с завтрашнего дня будет постепенное повышение температуры. В четверг, 4 марта, в дневные часы ожидается всего –6 градусов и без осадков, но с небольшим ветром. А уже в пятницу, предпраздничный день температура воздуха составит 0 градусов, однако возможны осадки в виде мокрого снега.

Кроме того, на праздничном уик-энде столбики термометра поднимутся до +1…+3 градусов, а также снег с дождем и порывы юго-западного ветра.

Сегодня в Красноярске сохранится зимняя температура – -14…-16 градусов, а также ветер, достигающий 9 метров в секунду. Ближайшей ночью столбики термометра опустятся до -24 градусов.