Львиная доля привившихся от COVID-19 – старше 60

В региональном министерстве здравоохранения рассказали о текущей прививочной кампании жителей края. По состоянию на начало марта две дозы вакцины поставили 21 875 человек, а первичный компонент получили 39 457 человек.

Итого прививки поставлены 61 332 жителям Красноярского края. Стоит отметить, что 43,8% от общего числа привитых – граждане старше 60 лет. С начала прививочной кампании в край поступило 103 357 доз вакцины Спутник V.

В настоящее время прививки от COVID-19 ставят в 68 медицинских учреждениях и 6 частных организациях.

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