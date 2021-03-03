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Львиная доля привившихся от COVID-19 – старше 60

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Красноярск
09:59 3 Марта 2021
вакцинация, здоровье, пенсионеры, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
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В региональном министерстве здравоохранения рассказали о текущей прививочной кампании жителей края. По состоянию на начало марта две дозы вакцины поставили 21 875 человек, а первичный компонент получили 39 457 человек.

Итого прививки поставлены 61 332 жителям Красноярского края. Стоит отметить, что 43,8% от общего числа привитых – граждане старше 60 лет. С начала прививочной кампании в край поступило 103 357 доз вакцины Спутник V.

В настоящее время прививки от COVID-19 ставят в 68 медицинских учреждениях и 6 частных организациях.

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