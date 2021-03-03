3 марта
Красноярск
погода -23 °C
74.58
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сегодня пройдет проверка системы оповещения

Главная Общество
Красноярск
09:25 3 Марта 2021
радиостанция, в красноярске, в красноярском крае, телевидение, администрация, общество, сирена, красноярск, телеканал, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня, 3 марта, на территории региона будут звучать сирены. В первой половине дня запланирована техническая проверка системы оповещения жителей края. Так, в промежутке между 10:30 и 11:00, а затем с 12:00 до 12:30 зазвучат электрические сирены на улицах всех населенных пунктах края.

Вместе с тем, системы оповещения заработают на всех радиостанциях и на телевизионных каналах, вещающих на территории региона.

В краевом агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям просят граждан не паниковать, не предпринимать никаких действий и отнестись к проверке с должным пониманием.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о предстоящей комплексной проверке системы оповещения.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Львиная доля привившихся от COVID-19 – старше 60

Львиная доля привившихся от COVID-19 – старше 60

3 Марта 2021 г.
В настоящее время уже привито 61 332 человека
Новости Красноярска: В Красноярске начинается прием заявок на путевки в детские лагеря

В Красноярске начинается прием заявок на путевки в детские лагеря

3 Марта 2021 г.
Родителям нужно обратиться в школы до 15 апреля
Новости Красноярска: Следить за работой уборочной техники в Красноярске теперь можно онлайн

Следить за работой уборочной техники в Красноярске теперь можно онлайн

3 Марта 2021 г.
Карта показывает, где движется техника
Новости Красноярска: Число отравившихся школьников достигло 91

Число отравившихся школьников достигло 91

2 Марта 2021 г.
У всех диагностирован иерсиниоз
Новости Красноярска: Мобильные центры занятости запланировали на март 45 выездов в населенные пункты Красноярского края

Мобильные центры занятости запланировали на март 45 выездов в населенные пункты Красноярского края

2 Марта 2021 г.
Ближайший выезд состоится 3 марта
Новости Красноярска: Лекция по брендингу от компании ЭФКО: как Красноярцы смогли найти в себе зверя

Лекция по брендингу от компании ЭФКО: как Красноярцы смогли найти в себе зверя

2 Марта 2021 г.
ЭКФО поделились инструментами работы в брендинге
Новости компаний
01/03
Сбер одним из первых в РФ утвердил принципы этики искусственного интеллекта
24/02
Сбер запустил страхование по подписке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы получили последний перерасчет за отопление по итогам 2020 года

Красноярцы получили последний перерасчет за отопление по итогам 2020 года

3 Марта 2021 г.
Больше корректировок не будет
Новости Красноярска: Олег Романцев прокомментировал прошедшую операцию на сердце

Олег Романцев прокомментировал прошедшую операцию на сердце

2 Марта 2021 г.
Известный тренер перенес инфаркт
Новости Красноярска: В Красноярске после массового отравления школьников возбуждено уголовное дело

В Красноярске после массового отравления школьников возбуждено уголовное дело

3 Марта 2021 г.
Отравился 91 ребенок
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru