Сегодня пройдет проверка системы оповещения

Сегодня, 3 марта, на территории региона будут звучать сирены. В первой половине дня запланирована техническая проверка системы оповещения жителей края. Так, в промежутке между 10:30 и 11:00, а затем с 12:00 до 12:30 зазвучат электрические сирены на улицах всех населенных пунктах края.

Вместе с тем, системы оповещения заработают на всех радиостанциях и на телевизионных каналах, вещающих на территории региона.

В краевом агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям просят граждан не паниковать, не предпринимать никаких действий и отнестись к проверке с должным пониманием.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о предстоящей комплексной проверке системы оповещения.